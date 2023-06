FERMO - Sono continue le difficoltà della Fermana con un margine di manovra economica molto limitato. Intanto, però, l’attuale società ha garantito l’iscrizione e la fideiussione necessaria per poter permettere al club di partecipare alla prossima Serie C. Gli incartamenti a dire la verità non sono ancora stati spediti, c’è tempo fino a martedì per farlo. La situazione appare sotto controllo. E poi? Poi è auspicata la vendita, se solo arrivasse un acquirente serio, poderoso, credibile. Sarebbe manna dal cielo. Resta il fatto che l’era Maurizio Vecchiola a Fermo è finita. Lo ha in qualche modo ufficializzato lo stesso Tubaldi la settimana scorsa durante la conferenza: «Vecchiola? Non è più main sponsor della Fermana. Lo scorso anno grazie ad Eni di cui è dipendente a contratto ha garantito 500mila euro, oggi non più». Fine dei giochi, dunque, dopo dieci anni di Maurizio salvatore della patria. Prima patron, poi presidente, poi nemmeno più socio, poi solo sponsor, infine nulla di tutto ciò. La Fermana di Vecchiola, che ha spartito le sue quote tra i soci già da qualche anno, è ora quella dei Simoni e degli Scheggia, che non hanno la forza per mantenere il club ad un certo standard. La speranza è che bussi alla porta qualcuno. Sempre Tubaldi ha detto che l’azienda d’advisor “Top Over” incaricata circa un anno fa dalla Fermana per trovare un compratore non lavora più per il club. Un club che non ha più molta autonomia, con il serbatoio della benzina in rosso. Sempre Maurizio Vecchiola ha deciso di dare un altro segnale: per la prima volta da quando la Fermana fa la C, ossia dalla stagione 2017-18, non sarà lui a firmare la fideiussione per l’iscrizione al campionato (350mila euro). Ogni volta era lui personalmente che provvedeva. Nella circostanza, i soci si sono adoperati per una fideiussione assicurativa.