Bianconi e Bunino, salutati a gennaio da Ancona e Fermana ora sognano la B con il Lecco finalista

ANCONA- Il calcio, tanto in Lega Pro come nelle serie superiori, racconta tante storie. Una di queste è quella che accomuna il difensore Alessandro Bianconi e l'attaccante Cristian Bunino, pedine preziose nello scacchiere del Lecco finalista nei playoff di Serie C. Un Lecco che sogna la promozione in Serie B e che ora, nell'atto conclusivo di un cammino che lo ha visto già estromettere dal tabellone Ancona, Pordenone e Cesena, dovrà vedersela nel doppio confronto con il Foggia di Delio Rossi. Andata in Puglia il 13 giugno alle 21.30, ritorno al Rigamonti Ceppi il 18 giugno alle 17.30. Due destini particolari, come dicevamo in apertura, visto e considerato che entrambi furono salutati anzitempo - adesso con mille rimpianti - rispettivamente da Ancona e Fermana nel mercato di gennaio.

Le due operazioni

Bianconi, che collezionò 15 presenze e due reti (contro Vis e Montevarchi), nella prima parte di stagione all'ombra del Conero fu ceduto in prestito dai dorici nell'ultimo giorno del mercato di riparazione dopo l'arrivo di Agostino Camigliano.

Solo sei le presenze da titolare, in campionato, ai piedi del Resegone ma poi quasi per incanto è finito per diventare un baluardo inamovibile della difesa di Foschi durante i playoff dove è sempre partito dal primo minuto registrando performance assolutamente invidiabili. Bunino, a Fermo, non ha lasciato un ricordo indelebile ma è stato comunque l'autore di una rete pesantissima contro la Vis Pesaro a novembre. Fu l'unico timbro con i canarini che lo fecero partire anche per ragioni di natura tattica legate al sistema di gioco. In Lombardia si sta rivelando preziosissimo a partita iniziata, in particolare in questa fase spareggi. Spiccano, tra le varie cose, la rete con il Pordenone ai quarti e il rigore realizzato al Manuzzi nella lotteria finale. E adesso sognano entrambi il grande slam.