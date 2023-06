Melchiorri-Recanatese ci siamo: leopardiani avanti. Superate Vis Pesaro, Maceratese e anche Pescara

ANCONA- Federico Melchiorri-Recanatesi, ormai ci siamo. Mancano solo i dettagli per definire il nuovo approdo del Cigno di Treia che il 30 giugno vedrà concludersi il suo contratto con l'Ancona. In biancorosso ha giocato (segnando 6 reti) la seconda parte di stagione 2022-2023 dopo averla iniziata a Perugia in Serie B. Nei prossimi giorni l'accordo dovrebbe essere definito in tutto e per tutto.

LEGGI ANCHE: Via al mercato, l'Ancona punta i primi obiettivi: suggestioni Delcarro e Faggioli. Fari sul capitano del Lecco Giudici

La volata

Per Melchiorri, che vanta anche un passato di Serie A con la maglia del Cagliari, una parentesi altalenante all'ombra del Conero.

Dopo un inizio scintillante le sue prestazioni sono andate in calo fino a scemare nel finale. Classe cristallina ma anche alcuni problemi sia di natura fisica che di natura tattica che non avrebbero convinto l'Ancona a proporgli un prolungamento. La Recanatese, dal canto suo, è quella che si è mostrata più decisa superando in volata la Vis Pesaro, la Maceratese (in Eccellenza) e anche il Pescara - sarebbe stato un ritorno per l'attaccante visti gli ottimi trascorsi con il Delfino - che però non dovrebbe essere andata oltre il mero sondaggio.