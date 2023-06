Il Lecco degli ex marchigiani Bianconi e Bunino è in finale: Cesena ko. L'ultimo atto contro il Foggia di Delio Rossi

ANCONA- Il Lecco degli ex Ancona e Fermana Bianconi e Bunino arriva in finale. La formazione guidata da Foschi ha superato ai calci di rigori il Cesena di Toscano al Manuzzi. Affronterà il Foggia di Delio Rossi che ha superato, sempre nella lotteria dei penalty, il Pescara di Zeman.

Le due finali sono previste per il 13 e 18 giugno con il medesimo regolamento. In caso di parità di reti al termine delle due gare previsti supplementari ed eventualmente calci di rigore. Già promosse in Serie A le regine dei gironi Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro.

Le semifinali ai rigori

In entrambe le semifinali non sono mancati i colpi di scena.

Colpi di scena terminati solo ai calci di rigore. Al Manuzzi il Lecco, terminando i novanta minuti (più supplementari) sullo 0-1 (gol di Buso al 57') ha annullato l'1-2 cesenate della gara d'andata. Più rocambolesco quanto avvenuto all'Adriatico di Pescara, davanti a 20.000 persone (15.000 a Cesena), dove il Foggia di Delio Rossi aveva agguantato il gol dell'1-1 proprio all'ultimo respiro con Iacoponi dopo il vantaggio abruzzese di Cuppone (andata 2-2). Proprio nella tana del Delfino spettacolo anche ai supplementari dove al nuovo vantaggio locale di Desogus ha risposto Markic. Ai rigori decisivo, in Romagna, l'errore di Mustacchio mentre a Pescara per il Delfino fatale la conclusione terminata alta di Desogus.