Il dg Tubaldi traccia la rotta: «La Fermana deve spendere meno ma sul campo lotterà»

FERMO- Fideiussione assicurativa ok per l'iscrizione. Risicatissimo budget per costruire la squadra - 30% in meno rispetto all'anno scorso -. Debiti ancora consistenti che ingolfano la programmazione. E uno staff tecnico che, a sensazione, può essere congedato nei prossimi giorni (tutto o in parte), dopo l'ultimo confronto sincero programmato all'inizio della prossima settimana. Sono questi i temi principali toccati con calore dal direttore generale della Fermana Andrea Tubaldi nel corso della conferenza stampa convocata di suo spontanea volontà. Eppure il dg rilancia. «Credo nella salvezza, nel luglio scorso rischiavamo di portare i libri in tribunale ed iscriverci alla Promozione. Il sacrificio dei soci è servito e vanno elogiati».