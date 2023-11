Non era una voce, ecco la conferma: il Fano ha esonerato mister Scorsini

1 Minuto di Lettura

Martedì 14 Novembre 2023, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11:27 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

FANO - Era una voce che circolava ma in tanti pensavano e preferivano pensare che era solo una voce, magari infondata. E invece no. Buona prova domenica contro la Vigor, 2-2 finale con i granata raggiunti solo in extremis ma non è bastato perchè evidentemente i rapporti fuori dal rettangolo di gioco erano precari. Pochi minuti dopo le ore 11, ecco il comunicato uffficiale della società granata: «L'Alma Juventus Fano comunica di aver, in data odierna, interrotto consensualmente il rapporto di collaborazione con mister Marco Scorsini. La società ringrazia il mister per i valori e l'attaccamento dimostrato ai colori granata e gli augura un grande bocca al lupo per il futuro professionale».