FANO E’ stato notificato ieri dal Giudice Sportivo all’Alma lo 0-3 per la sfida col Fossombrone del 17 settembre scorso, quando al Bonci i granata prevalsero invece per 2-0 grazie alla doppietta di Sergio Gonzalez. Il club biancazzurro si è infatti visto accogliere il suo ricorso, che faceva leva sull’irregolare presenza sul rettangolo di gioco dell’ex di turno Bartolomeo Riggioni. Quest’ultimo già dalla partita precedente pareggiata col Vastogirardi avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica comminatagli al termine dei playoff di Eccellenza, che il diciannovenne difensore aveva affrontato proprio con la maglia dei forsempronesi, in prestito dai fanesi, rivelandosi peraltro decisivo per la loro promozione in D coi suoi ben tre gol segnati negli spareggi.

Giù in classifica

In queste settimane a Fano si erano rassegnati all’idea di essere prima o poi privati di quei tre punti meritatamente conquistati nell’inedito derby, ma ritrovarsi ufficialmente a quota 2 in fondo alla graduatoria con l’Atletico Ascoli è stato comunque piuttosto fastidioso. Avendo messo alle spalle solamente quattro gare non c’è da far drammi, però si sa quanto sia importante cominciare bene soprattutto per una formazione giovane come quella allenata da Marco Scorsini chiamata in primis a perseguire l’obiettivo della salvezza.

In seno all’Alma, dove è d’obbligo recitare il mea culpa per il grave errore commesso, è inoltre ancora percepibile l’amarezza per quanto compiuto da chi, a dispetto dei rapporti di collaborazione esistenti tra le due società e con lo stesso Riggioni, ha fatto finta di nulla pur sapendo che in caso di mancato risultato avrebbe giocato la carta della vittoria a tavolino. Alla ripresa della preparazione si respirava tuttavia un clima propositivo, complice il prezioso pari strappato con caparbietà nella tana dell’ambiziosa Samb.

Esordio ok

Nel rumoroso catino del Riviera delle Palme i fanesi sono stati bravi a difendersi ed a gestire le emozioni, traendo il massimo beneficio dall’inserimento last minute di Aniello Viscovo. Il ventiquattrenne portiere campano, tornato a Fano dopo le due stagioni disputate in C tra il 2019 ed il 2021, si è rivelato subito decisivo respingendo un rigore ad un quarto d’ora circa dal triplice fischio.

«Tra me e me mi sono detto che dovevo assolutamente pararlo perché quella partita non potevamo perderla – racconta “Nello” Viscovo, che non si è lasciato condizionare dalla grande pressione della curva rossoblù dietro alla sua porta -. Sono quindi molto contento di essere riuscito nell’intento e che il mio intervento sia servito per portar via un punto pesante, considerato il valore degli avversari. Coi nuovi compagni avevo sostenuto solamente l’allenamento del venerdì e la rifinitura del sabato, ma mi sono trovato subito benissimo con lo staff tecnico e col gruppo e devo dire che i ragazzi in campo sono stati davvero bravi nell’opporsi ad una corazzata come la Samb. Personalmente ci tenevo a cominciare col piede giusto questa nuova avventura a Fano, dove mi sento oramai di casa. Quando si è prospettata l’opportunità di tornare, non ci ho pensato un attimo ad accettare la proposta».

Viavai ai box

Proposta che gli è stata recapitata di seguito al brutto infortunio occorso a Guido Guerrieri, sottoposto lunedì ad operazione chirurgica a Roma. Il responsabile sanitario dell’Alma Luca Stefanelli, ieri alla Trave con lo storico consulente dott. Manlio Pierboni, è rimasto in costante contatto telefonico con lui accertandosi del buon esito dell’intervento. Il suo rientro in campo, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire fra un paio di mesi.

I due hanno anche potuto apprezzare da vicino i progressi del centravanti Ettore Padovani, che a breve verrà gettato nella mischia. Un altro assaggio lo effettuerà presumibilmente domani, nell’allenamento congiunto con la Primavera 3 del Rimini. Per i granata rappresenterà un collaudo in funzione del duello col Termoli, atteso domenica al Mancini. Nuovamente in rampa di lancio anche Giuseppe Serges, mentre ci si aggiornerà per Giacomo Brunetti.

Fossombrone in vetta

Mancava solo l’ufficialità, è arrivata ieri nel primo pomeriggio: il Fossombrone è primo in classifica. In tandem col Chieti, a quota 10 punti dopo 4 giornate. La Lega Nazionale Dilettanti si è riunita per discutere e infine accogliere il ricorso biancoazzurro relativo alla partita disputata contro l’Alma Juventus Fano. Era la seconda giornata, i granata vinsero 2-0 a Fossombrone ma schierarono dal primo minuto di gioco Bartolomeo Riggioni, difensore ex Fossombrone. Riggioni però doveva scontare una giornata di squalifica, rimediata nella finalissima playoff di Eccellenza al termine della scorsa stagione con la maglia metaurense.

Non l’ha scontata al debutto di questo campionato, giocando titolare - ma il Vastogirardi non ha fatto ricorso -, e nemmeno contro il Fossombrone, quando è partito di nuovo dal primo minuto. Ecco allora che il giudice sportivo ha ribaltato il verdetto del derby, con il 3 a 0 a tavolino assegnato alla formazione di mister Michele Fucili. Tre punti che consegnano la momentanea vetta della classifica alla matricola Fossombrone, forte di due (ormai tre) successi consecutivi, con Fano, Vastogirardi e Real Monterotondo. A cui si somma il punto conquistato ad Avezzano al debutto.

Il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini commenta questa vicenda in maniera lapidaria: «Siamo concentrati solo ed esclusivamente sulla prossima sfida». Che coincide con un incontro casalingo veramente insidioso: domenica al comunale Marcello Bonci arriverà lo United Riccione, club tra i più ambiziosi della categoria (calcio d’inizio ore 15.00). I romagnoli cercano continuità. Fino a questo momento hanno registrato un paio di sconfitte e altrettante vittorie. Il Fossombrone si sta preparando a dovere, prendendo sempre più confidenza con la categoria. Il prossimo esame è tra i più complicati ma Fucili e ragazzi vogliono continuare a stupire.