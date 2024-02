Fano travolto dal Notaresco nel recupero di campionato (2-4). In tribuna il neopresidente Guida | Ultim'ora: si dimette Cornacchini?

FANO Disastro. Il Fano perde in casa, davanti al neo presidente Guida, nel recupero di campionato contro il Notaresco abile a mettere a nudo tutte le fragilità della squadra granata. Cornacchini, infatti, dopo lo stop forzato lungo 24 giorni, si è ritrovato senza Urbinati, Tomassini, Riggioni e Roberti. Il gol di Belloni, dopo 7 minuti di gioco, ha subito spianato la strada agli ospiti. L'Alma è attualmente terz'ultima, con un partita in meno, in piena zona playout, a un punto dalla retrocessione diretta e a 9 dalla salvezza. E domenica, alle 14.30, al Mancini arriva il Chieti.

Cornacchini si dimette?

In questo quadro sarebbero maturate le dimissioni di Giovanni Cornacchini, che potrebbero essere ufficializzate domani. Troppo, evidentemente, anche per l'esperto tecnico, bandiera fanese, quanto visto fin qui e le difficoltà affrontate. Cornacchini è subentrato dopo la risoluzione consensuale di Scorsini e il breve interregno di Rondina, alla sua prima esperienza come tecnico di una prima squadra, poi rimasto come vice dello stesso Cornacchini.

Foto Bargnesi

FANO - NOTARESCO 2-4

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Guerrieri 4.5; Mancini 5, Dubaz 4.5 (11’st Pensalfini 5.5), Saponaro 6 (31’pt Malshi 5); Kalombo 6, Ricci 5 (11’st Giuli 5.5), Gonzalez 8.5, Zanni 5 (21’st Serges 6), Allegrucci 5.5 (31’st Antonioni sv); Padovani 4.5, Coulibaly 5.5.

All.: Cornacchini 5.5.



NOTARESCO (4-2-3-1): Curtosi 4.5; Pulsoni 6.5, Casella 5.5, Ferri 5 (35’st Formiconi sv), Pietrantonio 6.5; Di Bartolo 6.5 (21’st D’Aloia 6), Francoforte 6.5; Marrancone 6.5 (28’st Saccomanni sv), Scipioni 6, Bonfiglio 6.5 (21’st Forcini 6.5); Belloni 7 (31’st Carnevali sv). All.: Bruno 6.5.



ARBITRO: Giannì di Reggio Emilia 5



RETI: 7’pt Belloni (N), 10’st Marrancone (N), 23’st Gonzalez su rigore (A), 26’st Pulsoni (N), 32’st Gonzalez (A), 36’st Forcini (N).



NOTE: ammoniti Kalombo, Gonzalez, Mancini, Giuli; angoli 4-4, recupero 2’+6’; spettatori 300 circa, di cui una decina ospiti.