Enzo Maresca, ritrovato il padre del vice di Guardiola: era scomparso a Istanbul dopo la finale di Champions

Sospiro di sollievo per Enzo Maresca, vice-allenatore italiano del Manchester City, fresco vincitore della Champions League. Il papà dell'ex calciatore è stato ritrovato: ieri sera l'uomo era allo stadio Ataturk di Istanbul per seguire la finale, ma dopo la partita si erano perse le sue tracce. La polizia turca lo ha cercato per tutta la notte, prima negli ospedali e poi nel resto della città. Mentre i “citizens” festeggiavano la vittoria della coppa contro l'Inter, Maresca viveva ore d'ansia, cercando di mettersi in contatto con il papà e i familiari in Italia.

Già durante la partita lo speaker dello stadio aveva lanciato un appello, ma per ore di Pasquale De Caro (Enzo è registrato con il nome della madre) si sono perse le tracce, "rovinando" la festa del tecnico italiano.

Chi è Enzo Maresca

Stamattina la notizia del ritrovamento dell'uomo.

Dopo una lunga carriera da calciatore - fra Juventus, Fiorentina, Siviglia, Palermo - Enzo Maresca da qualche anno siede in panchina ed è considerato uno dei giovani allenatori più promettenti dello scenario europeo. Nella stagione 2021-2022 ha allenato il Parma in Serie B, ma è stato esonerato dopo 13 giornate. All'inizio della scorsa stagione è stato chiamato ad affiancare Pep Guardiola al Manchester City, dove aveva già lavorato come tecnico della formazione under 23.