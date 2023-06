ANCONA - La festa vera e propria, guardando sulla carta d’identità di Marco Donadel, si sarebbe dovuta celebrare lo scorso 21 aprile. Visti i vari impegni, tuttavia, il tecnico di Conegliano ha deciso di concedersi il party dei propri 40 anni solo domenica scorsa. E lo ha fatto in bello stile coinvolgendo, nel suggestivo The Lodge Club di Piazzale Michelangelo a Firenze, una serie di amici e ex compagni. Tra gli invitati anche l’amministratore delegato dell’Ancona Roberto Ripa, in passato team manager della Fiorentina.

Chi c'era

C’erano Dario Dainelli (capitano per anni della Viola), Alberto Gilardino fresco di promozione in Serie A con il Genoa, Alino Diamanti tornato da poco dall’Australia, il campione del mondo Andrea Barzagli, Francesco Valiani e vari altri addetti ai lavori tra cui l’agente Fifa Andrea Boscolo. Proprio Diamanti ha raccontato l’evento attraverso una storia Instagram con l’hashtag “Dona40”. Molto toccante la presenza sul palco dell’ex portiere Giovanni Galli. Oltre all’amicizia con Donadel, Galli ha rappresentato la fondazione intitolata al figlio Niccolò prematuramente scomparso. Il regalo voluto dall’allenatore biancorosso, infatti, è stata una donazione proprio alla sopracitata Fondazione. La festa è poi proseguita tra musica e balli prima di riprendere, l’indomani, ognuno la propria vita quotidiana.