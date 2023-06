Ora è ufficiale: Donadel confermato alla guida dell'Ancona: «Il percorso continua»

ANCONA - Adesso è ufficiale: Marco Donadel sarà alla guida dell'Ancona per un'altra stagione di Serie C, ma con lo sguardo proteso in alto. «Sono molto contento - ha spiegato il tecnico - di poter continuare il percorso iniziato nel finale di stagione». «Gli daremo - ha aggiunto il direttore sportivo Micciola - tutto il supporto possibile».

"L’U.S.

Ancona - si legge nella nota della società biancorssa - comunica, con soddisfazione, il rinnovo di contratto con l’allenatore Marco Donadel fino al 30 giugno 2024. DS Micciola: “Era giusto dare una continuità a quanto impostato dal mister durante la fine della stagione. Donadel è un allenatore giovane, con ottime idee calcistiche e grande entusiasmo. Sono molto contento di poter contare su di lui e gli daremo tutto il supporto possibile, preparandoci da subito per affrontare al meglio la nuova stagione”. Mister Donadel: “Sono molto contento di continuare il percorso iniziato nel finale di stagione. Ringrazio il Direttore Sportivo Micciola e tutto il club per la fiducia riposta in me”. La Società formula al mister i migliori auguri di buon lavoro”.