ANCONA Ancona-Donadel, ci siamo. Dopo settimane di incontri, contatti telefonici, appuntamenti e riflessioni oggi il tecnico di Conegliano classe 1983 metterà nero su bianco al prolungamento del suo contratto. Insediatosi all’ombra del Conero dallo scorso 11 aprile, pochi giorni dopo la debacle di Alessandria che costò la panchina al suo predecessore Gianluca Colavitto, firmerà fino al 30 giugno 2024. La road map della giornata è ben definita. Donadel, accompagnato dal suo agente, è atteso al primo piano della sede di via Schiavoni in tarda mattinata. Ad attenderlo gli amministratori delegati Roberta Nocelli (che rientrerà appositamente dopo aver trascorso il lunedì a Firenze espletando le funzioni da consigliera di Lega Pro) e Roberto Ripa. Insieme a loro anche Francesco Micciola che ha avuto un peso rilevante nella trattativa intercorsa tra le parti. Dopo la firma seguirà il comunicato ma non dovrebbe essere prevista conferenza stampa a stretto giro. La nuova presentazione, secondo quanto trapela, potrebbe a tal proposito celebrarsi solo nell’ultima settimana di giugno.

Staff, ritiro e strutture

Un anno di contratto, come detto, con la promessa di mettersi nuovamente seduti qualora la stagione porti in dote le soddisfazioni sperate. Donadel è stato accontentato nelle richieste, in particolare in quelle riguardanti il suo staff. Arriveranno tre nuove pedine rispetto al passato: un match analyst e due collaboratori di campo con varie mansioni. L’ex mediano, tra le altre, di Fiorentina, Napoli e Verona poterà novità anche nella metodologia di allenamento e nella gestione della settimana-tipo. In questo senso, la visita di giovedì scorso al Dorico compiuta insieme a Ripa e Micciola non è casuale. L’impianto del viale della Vittoria, che a fine estate vedrà sorgere anche la tribuna coperta, si avvia spedito verso la conclusione dei propri lavori. A Donadel piace molto, anche per la collocazione nel cuore della città, e non è affatto escluso che possa diventare il quartier generale delle sedute. Si attende solo l’ufficialità, infine, per quel che concerne la località del ritiro estivo con relative date. Come anticipato in precedenza, ad ospitare Gatto e compagni - salvo cambiamenti repentini dell’ultimo minuto - sarà Cingoli che avrebbe superato in volata le alternative Sarnano e Moena (abituale tana dei ritiri della Fiorentina).

Il briefing di mercato

Insieme all’ufficialità, la giornata odierna sarà determinante anche dal punto di vista del mercato. E’ in calendario, infatti, un briefing che coinvolgerà l’allenatore, il ds Micciola e gli ad Ripa e Nocelli. Saranno studiate le prossime mosse da compiere (si partirà da rinnovi e uscite viste le richieste per diversi elementi tra cui Simonetti, Martina e Bianconi), vagliato un potenziale budget per gli investimenti e analizzati i primi nomi emersi in entrata. Sarà lo spartiacque definitivo tra la scorsa stagione, chiusa negli ottavi playoff contro il Lecco finalista, e quella che verrà. Il vero e proprio “giorno zero” sperando che, da queste ore, possa nascere un qualcosa di veramente importante per il futuro.