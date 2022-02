Diretta Napoli-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Notte di grande calcio europeo allo Stadio Diego Armando Maradona dove Napoli e Barcellona, le due squadre del Pibe de Oro, cercano il pass per gli ottavi di Europa League. Al Camp Nou finì 1-1, risultato che lascia ogni scenario aperto e così quella in programma alle 21.00 sarà una vera e propria finale. Spalletti non intende fare a meno di Osimhen e alle sua spalle schiera Insigne, Zielinski e Elmas. Xavi non viene meno alla sua filosofia di gioco e conferma il tridente, con Traore, Torres e Gavi.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Mingueza, E.Garcia, Alba; F.de Jong, Busquets, Pedri; Traore, Torres, Gavi. All.: Xavi

Dove vederla in tv e diretta streaming

Napoli-Barcellona, in programma giovedì 24 febbraio alle 21.00 allo Stadio Diego Armando Maradona, verrà trasmessa in diretta su Dazn, Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.

🔥 M A T C H D A Y 🔥 #NapoliBarça pic.twitter.com/tfNDGIvEm9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2022

