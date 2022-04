Diretta Inter-Milan ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

Che derby! Da non perdere sicuramente. Inter-Milan, capitolo Coppa Italia. Semifinale di ritorno per Inzaghi e Pioli in una sfida dal sapore unico. All'andata, lo scorso 1° marzo, finì 0-0. In Coppa Italia i gol fuori casa valgono ancora doppio, quindi i supplementari sono previsti solo nel caso in cui si arrivi al 90° senza reti. I rossoneri, dunque, avranno due risultati su tre, vittoria e pareggio con gol, i nerazzurri, invece, dovranno vincere a tutti i costi per agguantare l'obiettivo. Inzaghi schiera i titolarissimi, Pioli si affida alla coppia di centrali Kalulu-Tomori e sembra orientato ad affidarsi a Messias. Ma andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Il match sarà disponibile in diretta testuale su Il Messaggero.it

Probabili formazioni Inter-Milan

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: S.Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Arbitro Mariani di Aprilia

Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

La partita Inter-Milan è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Come tutta la manifestazione della Coppa Italia in questa stagione, il match sarà visibile in esclusiva in diretta su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity per tutti gli abbonati.

