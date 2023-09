Il Del Conero tirato a lucido: «Tutto pronto per l'esordio». Sugli spalti il patron Tiong e il sindaco Silvetti

ANCONA E' tempo di esordio casalingo per l'Ancona che sabato, alle 18.30, riceverà il Gubbio al Del Conero per la prima stagionale tra le mura amiche. Per questo motivo l'impianto di Passo Varano, come ogni battesimo che si rispetti, si vestirà adeguatamente scegliendo un abito da sera consono. Proprio come ha già ampiamente abituato nel recente passato.

Lavori in corso

Da ieri mattina, infatti, il terreno di gioco è finito metaforicamente "sotto i ferri" per presentarsi tirato a lucido all'appuntamento. Ruspe e camion dell'impresa e delle ditte incaricate, sotto l'occhio vigile del Comune (presente l'ingegner Vincenzo Moretti a bordo campo), si stanno già occupando della rizollatura delle aree di rigore, della rigenerazione del manto erboso dopo i concerti estivi e dell'esecuzione delle varie manutenzioni necessarie tra cui la disinfestazione degli spalti. «Il Del Conero sarà regolarmente pronto per la prima di campionato di sabato contro il Gubbio - è l'annuncio dell'assessore allo sport con delega ai rapporti con l'Us Ancona Daniele Berardinelli -. Le operazioni procedono spedite e nella giusta maniera. Tutto andrà al proprio posto come da tabella di marcia: sarà tirato a lucido».

La sicurezza

Nei giorni scorsi, sui social, era emersa qualche preoccupazione perlopiù legata alle condizioni del campo ma, già nel pomeriggio di ieri, il verde dello stadio Del Conero aveva assunto la colorazione idonea: «Oltre a questo tipo di interventi, altri sono stati richiesti in modo specifico dalla Questura in merito alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Mi riferisco alla suddivisione dei settori, all'illuminazione esterna e interna che si potrà apprezzare già dagli Europei di Volley che si stanno disputando al Palaprometeo e, infine, anche alle vie d'accesso dalla parte della Cameranense». La vera sfida sarà quella di creare una viabilità sempre più agile così da agevolare il maggior numero di tifosi senza incappare nelle polemiche dello scorso anno ogni qualvolta si presentava un match di cartello. Sabato, in tribuna centrale, come annunciato già a Chiavari ci sarà anche il patron Tony Tiong (che attualmente si trova a bordo del proprio yacht nelle acque liguri di Portofino, ndr). Accanto a lui, oltre allo stato maggiore biancorosso composto dal presidente onorario Mauro Canil, dall'amministratore delegato Roberta Nocelli, dal supervisore dell'area tecnica Roberto Ripa e dal direttore sportivo Francesco Micciola, ci sarà anche il sindaco Daniele Silvetti. Il primo cittadino era assente alla presentazione al Passetto in quanto fuori città in quel periodo.

Il sindaco con Tiong

La conferma arriva direttamente da Berardinelli in chiusura di intervista: «Ci siamo appena sentiti ed entrambi saremo al Del Conero. Personalmente guarderò la gara dalla tribuna centrale che è un settore dove non sono quasi mai andato. Nel mio passato, dopo gli anni giovanili della curva, scelsi la gradinata insieme al gruppo di amici con cui eravamo soliti andare a sostenere la squadra. A questo proposito sarebbe bello far qualcosa anche per la Maurizio Neri per renderla sempre più appetibile dopo la riapertura». E' ancora aperta la campagna abbonamenti per curva nord, gradinata e tribuna. I prezzi possono essere consultati attraverso i canali ufficiali del club.