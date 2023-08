Il campione del mondo di scherma Marini alla presentazione dell'Ancona: «Sono cresciuto con questi colori»

ANCONA- Folta la partecipazione di personalità della politica, dell’imprenditoria, degli sponsor oltre che dello sport alla presentazione dell'Ancona che si è celebrata ieri sera (31 agosto) al Passetto. A rubare la scena la presenza del neo campione del mondo di fioretto Tommaso Marini, anconetano ma anche tifoso doc.

«Cresciuto con questi colori»

«Sono qui per amore dell’Ancona e per i ragazzi della Curva Nord che mi hanno sostenuto durante l’intero percorso che mi ha condotto al titolo di campione del mondo. Ho indossato le maglie della Curva sotto alla tuta da gara in ognuno dei miei incontri. La mia passione per l’Ancona nasce da mio padre Stefano, un autentico supertifoso biancorosso: sono cresciuto con questi colori. Spero quest’anno di poter essere presente al Del Conero compatibilmente ai miei impegni».