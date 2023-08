Che entusiasmo per l'Ancona al Passetto: bagno di folla per la presentazione ufficiale al Monumento

ANCONA Sciarpe e bandiere che sventolano con fierezza. I cori rimbombano in tutto il centro. Le torce da stadio a donare l’inconfondibile colore della passione. Sullo sfondo il Passetto e il Monumento ai Caduti: il simbolo dei giorni di gloria dell’Ancona calcistica. Si è presentata in un crossover tra passato e futuro l’Us Ancona in vista della stagione sportiva 2023-2024. Una sovrapposizione di sogni e di pensieri da chi evoca i ricordi di ieri a chi desidera le vittorie di domani. In mezzo il presente, come ricordato dal patron Tony Tiong (assente per motivazioni lavorative che lo hanno costretto a rimanere a Hong Kong), che dovrà servire a gettare basi importanti di crescita per il futuro. Per tornare una big e diventare un’eccellenza regionale pronta per sbarcare nei nobili palcoscenici. I tifosi lo hanno capito, si sono stretti con un vero e proprio bagno di folla intorno ai calciatori, ai dirigenti, ai tecnici. Li hanno caricati dall’inizio alla fine a modo loro esortandoli a onorare maglia e colori in tutta Italia. Proprio come loro fanno sugli spalti. A proposito di magliette, toccante il momento della sfilata dei calciatori sul palco durante la serata condotta dalle voce di Roberto Cardinali, speaker del Del Conero. E conclusa dall’immancabile “Gente di Mare”.