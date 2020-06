Felicioli positivo al Coronavirus: il tampone che scuote la Serie B

FIUMINATA - Il giocatore del Venezia risultato positivo al Covid 19 è Gian Filippo Felicioli, ex bianconero e marchigiano: il terzino di 22 anni, residente a Fiuminata e figlio del sindaco Vincenzo, ha giocato con l’Ascoli nella stagione 2016/17, collezionando 21 presenze in B

l club lagunare lunedì sera aveva reso nota la positività di un suo tesserato dopo che i giocatori si erano sottoposti al quinto giro di tamponi. «Purtroppo dopo quattro cicli di tamponi tutti negativi, al quinto sono risultato positivo al Covid-19, positività che è stata confermata da un ulteriore tampone



- ha scritto Felicioli su Facebook - Fortunatamente sto bene, non ho alcun tipo di sintomo e sono in isolamento nella mia abitazione; sono dispiaciuto molto per la situazione e perché finalmente, dopo un calvario durato 7 mesi a causa dell’infortunio subito a ottobre, stavo piano piano recuperando la forma migliore; è stata una bella mazzata, ma la cosa più importante è che io stia bene e che lo siano tutte le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni. Invito tutti a rispettare minuziosamente tutte le norme di sicurezza». Il Venezia domenica affronterà il Pordenone, mentre venerdì 26 è in programma la sfida contro l’Ascoli in terra veneta.

