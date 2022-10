Doppia maledizione: Ascoli ripreso al 120' e battuto all'undicesimo calcio di rigore

GENOVA - L'Ascoli a Marassi per disputare la gara dei sedicesimi di Coppa Italia contro la Sampdoria. Si gioca alle ore 18 e la partita sarà trasmessa in diretta da Italia 1 con i doriani in vantaggio dopo appena 10' di gioco grazie ad una giocata vincente di Verre. Ma l'undici di Bucchi nonostante le assenze e le attenzioni tutte rivolte chiaramente al campionato se la gioca e al 33' approfitta di una distrazione della difesa blucerchiata con Collocolo che mette a segno la rete dell'1-1. Nel secondo tempo prova ad accelerare la squadra di Stankovic ma senza riuscire a graffiare anche perchè la difesa bianconera è attenta. Si va ai supplementari. E dopo un primo overtime equilibrato al 5' del secondo Donati sfruttando un assist d'oro di Gondo firma il gol che porta in vantaggio il Picchio. Ma quando il sogno qualificazione è davvero ad un passo, all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare Caputo mette a segno il gol del 2-2.

Ecco la lotteria dei rigori: apre la serie Gabbiadini che segna, risponde Botteghin poi Guarna para il tiro debole di Villar, Eramo segna e porta in vantaggio l'Ascoli. Strada in salita per la Doria ma Djuricic segna mentre Falasco sbaglia, è di nuovo parità. Poi Guarna è di nuovo protagonista parando il tiro di Caputo con il rigore che vale tanto affidato a Gondo che non sbaglia. Ultimo tiro: Verre segna, Caligara no. Partita che non finisce più: si va ad oltranza. Augello non sbaglia, adesso il match point è della Doria ma Falzerano è preciso. Si prosegue: Conti trasforma il rigore, Bidaoui è freddo e non sbaglia. Ottavo rigore, tocca a Leris che è preciso e riporta in vantaggio la Samp, Donati risponde. Murru è preciso, ora tocca a Quaranta che è preciso, la sfida Sampdoria-Ascoli è infinita. Ferrari va a segno anche se Guarna per un soffio non riesce nella deviazione, segna anche Tavcar. Tocca ai portieri: Contini segna poi para il tiro di Guarna. Passa la Sampdoria all'undicesimo rigore.

Indisponibili e formazioni

Non mancano le defezioni in casa Ascoli. Non sono partiti per la Liguria i due difensori centrali Lorenzo Simic e Giuseppe Bellucci, entrambi alle prese con affaticamenti muscolari, mentre resta ai box anche il regista bianconero Marcel Buchel assente anche a Bari. Il centrocampista accusa una fascite plantare che non è ancora stata assorbita. La Sampdoria - che lancia l'ex Sabiri - di Dejan Stankovic, subentrato nelle scorse settimane all'ex bianconero Marco Giampaolo, è reduce dal ko interno contro la Roma (0-1).

LE FORMAZIONI

Sampdoria: Contini, Conti, Amione, Yepes, Ferrari, Murru, Sabiri, Vieira, Verre, Pussetto, Quagliarella All. Stankovic

Ascoli: Guarna; Tavcar, Botteghin, Falasco; Adjapong, Collocolo, Giovane, Caligara, Giordano; Lungoyi, Mendes All. Bucchi