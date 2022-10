L'Ancona corsara nella tana dell'Olbia, la Fermana impatta col San Donato

ANCONA- Vince, convince e diverte l’Ancona che torna con il massimo della posta in palio dalla trasferta sarda di Olbia.

Il blitz sardo

Seguita da cinquanta tifosi, che hanno abbandonato anzitempo il Nespoli per non perdere la coincidenza oraria non rinunciando comunque ad essere al fianco della propria squadra, la formazione di Gianluca Colavitto si è andata ad imporre con autorità e personalità. Dopo aver subito lo svantaggio all’ottavo minuto con un calcio di rigore realizzato dall’ex Cagliari Ragatzu (fallo di Simoneti su Biancu in area) la reazione dorica è stata veemente. Prima Moretti, ben imbeccato da Petrella, ha trafitto Gelmi. Poi è stato lo stesso Petrella a prendersi la scena. La formica atomica di Pratola Peligna ha realizzato l’1-2 su punizione e si è concessa anche il lusso di regalare a Spagnoli la palla dell’1-3 che ha chiuso la prima frazione. Nella ripresa, dopo appena undici minuti, Ragatzu ha riaperto la partita non riuscendo a cambiare, tuttavia, l'esito dell'incontro. Nel finale espulsi Mondonico, Bellodi e il tecnico Colavitto. Nei minuti di recupero il definitivo 2-4 di Spagnoli, al quinto centro stagionale.

Fermana in un clima surreale

In un clima surreale per la morte di un tifoso gialloblu (a causa di un malore) che ha preceduto l’inizio del match, la Fermana ha impattato 1-1 con il San Donato Tavarnelle. La formazione di Stefano Protti, dopo le due sconfitte contro Entella e Ancona, ha conquistato un punto avanzando in classifica grazie alla rete di Fischenaller che ha pareggiato l’iniziale vantaggio ospite di Ubaldi. Per il resto è stata la cronaca a farla da padrona con il terribile dramma che ha colpito tutta la tifoseria fermana.