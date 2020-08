C'è anche l'Italia alla finale di Champions, Orsato dirigerà la finale Psg-Bayern

Parlerà anche italiano la finale della Champions 2020 fra Paris SG e Bayern Monaco in programma domenica al Da Luz di Lisbona. Infatti l'Uefa ha designato come arbitro Daniele Orsato, che potrà contare sugli assistenti Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini, mentre al Var ci sarà Massimiliano Irrati con il supporto di Marco Guida. Internazionale dal 2010, 44 anni, Orsato è alla prima grande finale in una competizione europea, dopo aver diretto otto partite di questa edizione della Champions League, compresa l'andata degli ottavi a febbraio tra Real Madrid e Manchester City. Ultimo aggiornamento: 15:29

