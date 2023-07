ANCONA - L’Ancona mette a segno il terzo colpo di mercato ed è quello del classe 2001 Stefano Cella. Il ds Francesco Micciola mette a segno ancora un acquisto under e lo fa con un giocatore che nell’ultima stagione si è messo in luce con la maglia della Virtus Verona (Serie C girone A); tanto che sul giocatore avevano messo gli occhi altre società. Come annunciato in questi giorni, il ds biancorosso era sulle tracce di un difensore del 2001 e il nome era rimasto top secret.

Ecco svelato ufficialmente in un caldo pomeriggio di luglio tramite un comunicato apparso poco dopo le ore 17 sul sito ufficiale dell’Ancona che recita così: «Gioventù, tecnica e fisicità: è questo l’identikit del nuovo difensore biancorosso, Stefano Cella. Il giocatore è dell’Ancona che ha acquistato a titolo definitivo il diritto alle sue prestazioni sportive dalla Cremonese. Cella, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2026. Con le sue qualità tecniche e fisiche (185 cm) Cella rappresenta al meglio il profilo del difensore moderno di talento.

Destro naturale, possiede capacità tecniche da vero e proprio centrocampista ed una buonissima facilità di calcio. Abile nella prima costruzione, preciso negli appoggi ed in possesso di una importante regia lunga. Bravo nel gioco aereo. Cella nasce a Castel San Giovanni, il 19 aprile 2001, cresce nel settore giovanile della Cremonese, prima di trasferirsi a Gozzano (Serie D). Da luglio 2021 entra a far parte della Virtus Verona. In Serie C ha collezionato 66 presenze».



«Ringrazio Tiong»

«Chiudiamo un’ operazione onerosa ed importante e per questo ringrazio il nostro Presidente Tony Tiong - ha detto il direttore sportivo Francesco Micciola -. Cella era un obiettivo che seguivo da tempo, sono sicuro che il ragazzo non tradirà le attese. Le nostre manovre sono ragionate ed in linea con le idee della società e del mister. Vogliamo fare le cose con calma ma fatte bene». Come scritto in precedenza si tratta dell’acquisto numero tre dall’inizio del calciomercato dopo quelli di Giuseppe Agyemang (‘02) e Filippo Marenco (‘03). Tutti acquisti fatti nel reparto difensivo che numericamente aveva bisogno di rinforzi dopo le uscite dei vari giocatori per fine prestito (Mondonico, Brogni, Fantoni e Mezzoni) e quello a titolo definitivo di Alessandro Bianconi ceduto al Lecco. Il neo acquisto Stefano Cella arriva ad Ancona con la responsabilità di colui che dovrà dettare i tempi di una retroguardia nuova e giovane.



Le altre trattative

Ed ora che succederà? Dopo l’ultimo innesto si procederà con l’obiettivo di arrivare a mettere nero su bianco le altre trattative con i calciatori già prenotati come l’esterno Eyob Zambataro (‘98) che appena risolverà la sua situazione con il Lecco approderà in biancorosso; e la seconda punta Antonio Energe (‘00) ex Carrarese ma svincolato dal 30 giugno scorso. L’attaccante di origine campana, che attualmente si trova in vacanza in Calabria, attende solo il via libera del ds Micciola per mettersi in viaggio verso le Marche. Entrate ma anche uscite; il primo nome della lista è certamente quello del difensore Simone De Santis (‘93), la Recanatese non è un mistero che segua il calciatore e che lo voglia nelle proprie file per il prossimo campionato. Gli altri in odore di cessione sono gli attaccanti Luca Lombardi (‘00), Andrea Mattioli (‘01) e il centrocampista Mario Prezioso (‘01). In attesa di offerte congrue i gioiellini Alessandro Martina (‘00) e Pier Luigi Simonetti (‘01).