Calcio femminile, l'osimana Catena sogna azzurro: è tra le convocate del Ct Bertolini per Italia-Brasile

OSIMO- L'osimana Michela Catena, centrocampista in forza alla Fiorentina ma cresciuta calcisticamente nell'Edp Jesina, è tra le convocate del Ct della Nazionale italiana femminile Milena Bertolini per la prossima sfida amichevole con il Brasile a Marassi.

Una chance da giocarsi bene

Il 10 ottobre, a Genova, la piccola dorica si giocherà così la possibilità di convincere lo staff tecnico a regalarle un posto per le prossime competizioni internazionali evidenziando così la grande crescita compiuta. In viola ha iniziato la stagione al meglio, segnando due reti. Giocatrice molto rapida dimostra anche un'evidente scaltrezza nonostante la giovane età (classe 1999) accompagnata ad una tecnica di base che la rende devastante in uno contro uno e negli ultimi metri.