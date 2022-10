Gubbio di misura, Recanatese al tappeto: i leopardiani salutano la Coppa Italia

GUBBIO- Non riesce l’impresa alla Recanatese di mister Pagliari che esce dalla Coppa Italia per mano del Gubbio. Gli eugubini, anche primi della classe in campionato, si sono imposti con il risultato di 2-1 sfruttando alla perfezione le reti di Di Stefano nella prima frazione e Tazzer nella ripresa. Inutile, sponda giallorossa, la rete al diciasettesimo di Zammarchi utile solo per le statistiche. La strada per il riscatto della banda Pagliari, fanalino di coda insieme all’Alessandria, passerà per il match in trasferta del prossimo weekend con l’Imolese.

Il tabellino

GUBBIO-RECANATESE 2-1

GUBBIO (4-2-3-1): Meneghetti, Tazzer, Corsinelli, Signorini (18’st Morelli), Semeraro (18’st Redolfi); Francofonte, Bontà (12’st Bonini); Vitale, Bulevardi (30’st Rosaia), Di Stefano; Artistico (30’st Mbakogu). All. Braglia.

RECANATESE (4-3-2-1): Fallani; Meloni (1’st Somma), Marafini, Ferrante, Longobardi (1’st Quacquarelli); Carpani, Alfieri, Raparo (30’st Minicucci); Ferretti (15’st Sbaffo), Zammarchi; Marilungo (15’st Ventola). All. Pagliari

Arbitro: Maccarini di Arezzo

Rete: 30’ Di Stefano, 13’st Tazzer, 17’st Zammarchi

Note: ammoniti Bontà, Carpani, Marafini, Bonini, Meneghetti, spettatori 150 circa