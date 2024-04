ASCOLI Prima l'incontro con la squadra poi la conferenza stampa, di seguito il patron Massimo Pulcinelli ha parlato anche con una delegazione degli Ultras 1898. Il numero uno di Corso Vittorio Emanuele non è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori al Picco di La Spezia. «Sono stato al Picchio Village e ho parlato con i ragazzi e lo staff sulla mancata prestazione e sul fatto che abbiamo voglia di salvarci. So che veniamo contestati sempre ma ormai ci ho fatto il callo» attacca Pulcinelli. Ma cosa succederebbe in caso di retrocessione?

I fantasmi

«Garantisco tutto quello che mi compete fino a quando sarò qui. L' ipotesi fallimento è sostanzialmente assurda; l'Ascoli non fallirà a prescindere da Pulcinelli o da altri potenziali acquirenti. L'Ascoli calcio è così scarica di contratti e non ha pesi per il futuro. Sono molto arrabbiato e nella mia testa non esiste che l'Ascoli possa retrocedere. Sono convinto che in queste sette gare potremo conquistare 13 o 14 punti, non è un’utopia». Capitolo allenatore: «Così come abbiamo Viali che aveva una media di un punto a gara, abbiamo fatto con Castori, anzi a lui abbiamo dato più possibilità. La sua media punti però a fine campionato ci avrebbe portato a 38 punti, che avrebbe significato retrocessione. Abbiamo quindi pensato di cambiare anche modo di fare calcio. Carrera lo inseguivano dallo scorso anno, e allenerà la squadra anche nella prossima stagione». Gli errori del passato che si ripercuotono sul presente.«Sono stati fatti errori in estate, non c' è dubbio, siamo al quattordicesimo posto per quanto riguarda il budget, 200 mila euro in meno del Catanzaro. La differenza la fanno coloro reputati a scegliere i giocatori. Da Bologna in estate ci era stato proposto Raimondo. Se poi non riesci a prenderlo e vai su un ragazzo che ti si azzoppa, ce ne sarebbero tanti di discorsi da fare su questo argomento... ( il riferimento è anche alla risoluzione del contratto di Marcel Buchel chiesta da Viali e Valentini ndr)-. Ho sbagliato a lasciare carta bianca». Pulcinelli ha fatto anche altri esempi. «A gennaio 2023 con Francesco Forte abbiamo fatto un grosso investimento, il più grande della mia gestione, poi è stato dato al Cosenza ma lo paghiamo ancora anche noi. È arrivato Nestorovski, un ragazzo con problemi di carattere fisico che sabato penso si sia di nuovo infortunato anche se è partito ugualmente per la Spezia. In estate sono arrivati giocatori che non hanno mai giocato, un altro è arrivato rotto (il riferimento e a Luka Bogdan). Poi i tifosi se la prendano con me, con De Santis e con l' attuale ds, ma se non ci fossimo noi se la prenderebbero con qualche altro. Ripeto, la responsabilità è sempre mia perché sono io che scelgo le persone».

Gli striscioni

«Si sta facendo la caccia all’uomo, io e la mia famiglia ci abbiamo rimesso tanti soldi e siamo sufficientemente stanchi. Non vengo al Del Duca perché sono incazzato con quelle persone che hanno offeso me e la mia famiglia, poi magari in futuro mi rivedrete allo stadio». Capitolo cessione del club. «Abbiamo tutti i giorni persone interessate, ma fino ad ora nessuno che avesse disponibilità per fare ciò che è un lusso molto costoso, il calcio. L' ingresso della Cedibi in società? È di un mio amico che gestisce un' azienda che fattura 40 milioni di euro ed è affiliata alla Bricofer. Ha sedi in Sardegna e in altre regioni, ha acquisito il 12% delle quote di Rizzetta».