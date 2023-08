Berrettini, infortunio agli Us Open: crolla a terra in campo durante il match con Rinderknech, caviglia ko e costretto al ritiro

Matteo Berrettini, grave infortunio in campo agli Us Open e ritiro: il tennista romano si è fatto male alla caviglia contro il francese Arthur Rinderknech durante il match del secondo turno agli Us Open di tennis negli Stati Uniti. Bruttissima l'immagine da vedere in televisione. Matteo in diretta tv urlava in maniera disperata in campo, disteso per terra. Il piede, nel colpire una palla, è rimasto bloccato e la caviglia si è girata in modo anomalo.

Berrettini, caviglia ko agli Us Open: cosa è successo

Il tennista romano ha subito un bruttissimo infortunio alla caviglia destra: ancora da valutare l'esatta entità, ma si è dovuto ritirare perdendo il match.

#Berrettini Speriamo nulla di grave ma vista così fa impressione pic.twitter.com/KEYc1u7ksk — Marco Taluzzi (@marcotaluzzi) August 31, 2023

Berrettini, sotto di un set e costretto a difendere il secondo parziale dal servizio del francese, cade nel tentativo di colpire la palla in allungo sull’attacco dell’avversario. Matteo si fa male alla caviglia destra, si procura anche un taglio al gomito, urla disperato steso a terra ed esce dal campo zoppicando tra gli applausi del pubblico.

«Era un match che presentava molte insidie perché ci conosciamo bene: sapevo di dover giocare una buona partita e ci sono riuscito. E sono contento. Ci sono stati tanti game combattuti e non è stato affatto facile». Matteo Berrettini aveva commentato così ieri, al microfono di Supertennis, il successo in tre set sul francese Ugo Humbert, che lo qualifica al 2° turno dello Us Open.