Melissa Satta e il video “recap” della vacanza. Pioggia di critiche dagli hater: «Parassiti»

Per Melissa Satta è un'estate d'amore. La showgirl si sta godendo momenti spensierati con il tennista Matteo Berrettini, il figlio Maddox, nato nel 2014 dal matrimonio con Kevin Prince Boateng e alcuni amici. Ma le sue vacanze sembrano non finire mai. L’ex velina è infatti tornata prima nella sua terra madre, Porto Cervo, dove si è goduta un lungo periodo di ferie in relax tra spiaggia, giornate in barca e scatti super sexy.

Poi, nelle ultime ore, in uno dei suoi ultimi post Instagram, la showgirl si ritrae su una barca, tra tuffi e selfie a Minorca, in Spagna. E infatti, Melissa Satta ha pensato bene di fare un video recap della vacanza che non è passato inosservato ai fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio

.

Melissa Satta su Instagram

Numerosi sono stati i commenti dei fan al video pubblicato da Melissa Satta sul suo profilo Instagram. C'è chi sostiene e apprezza l'amore che unisce la showgirl con il tennista Matteo Berrettini e di conseguenza, anche i momenti vissuti insieme, ma c'è anche chi non risparmia le critiche nei loro confronti.

Infatti, il video "recap" pubblicato sul profilo Instagram della showgirl non è piaciuto a molti utenti perché è stato visto come uno "spreco" di soldi.

«Parassiti della società. L’Italia non se ne fa nulla del vostro esempio.

Abbiamo bisogno di persone che ci riportino alla realtà. Siete un casino e cattivo esempio per la generazione contemporanea», ha scritto un hater. E ancora: «Ah con il charter? che fatica che fate eh?».