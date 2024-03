Berrettini torna dopo oltre 6 mesi e vince al challenger di Phoenix, Gaston ko al primo turno

PHBOENIX - Ritorno con vittoria per Matteo Berrettini. Dopo oltre 6 mesi di assenza dai campi di gioco il 27enne romano, scivolato al numero 154 del mondo, supera il 23enne francese Hugo Gaston, numero 85 del ranking Atp, per 3-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 42 minuti al torneo challenger 175 di Phoenix (cemento, montepremi 225.000 dollari) in Arizona.