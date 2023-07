Matteo Berrettini e Melissa Satta, proposta di matrimonio in arrivo? Gli amici rivelano: «Ecco la verità»

Dallo scorso gennaio Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una coppia fissa e da quel momento sono diventati inseparabili. Inizialmente, l'ex velina e il tennista hanno addirittura tenuto la loro relazione lontana dai riflettori ma da tempo hanno ufficializzato la loro storia d’amore, anche sui social. Ma i due sono pronti per il matrimonio? Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Matteo Berrettini stia pensando di fare presto la proposta di matrimonio alla fidanzata. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

A diffondere il gossip è stato il settimanale Di Più Tv che ha riportato alcune testimonianze vicine all'ex velina.

La notizia non è stata annunciata da nessuna dichiarazione diretta, si tratta solo di un'indiscrezione e non ci sono conferme a riguardo. Le ultime foto social della coppia così felice in vacanza sembrerebbero avvalorare l’indiscrezione trapelata in questi giorni su alcune testate, quella secondo cui «una proposta di nozze potrebbe arrivare presto». Magari, chissà, proprio in occasione di una vacanza tanto allegra.

L'ex velina e il tennista si frequentano da fine 2022 e da subito hanno avuto a che fare con hater agguerriti ma anche con una parte della stampa sportiva che non vedeva di buon occhio la loro relazione, considerata la causa principale del momento di crisi del tennista. «L’amore non è una colpa», ha dichiarato Matteo Berrettini, mentre Melissa Satta denunciava l'incresciosa situazione prima con un video su Instagram diventato virale e poi con un accorato monologo a Le Iene.