Satta-Berrettini, perché si sono lasciati? Dalla differenza d'età alla voglia di mettere su famiglia, le indiscrezioni: «Lui non se l'è sentita»

Perché è finita tra Melissa Satta e Matteo Berrettini? La rottura è stata confermata ieri dal tennista in conferenza stampa da Montecarlo, ma le indiscrezioni li volevano separati già da tempo: lei ha festeggiato il compleanno da sola mentre lui era a Montecarlo ad allenarsi, ma i due già da gennaio non venivano visti insieme e non condividevano più foto di coppia.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, cosa ha detto lui

«Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme», ha spiegato il tennista. Lei invece non ha commentato, limitandosi oggi a documentare la sua fashion week, dove era nel front row della sfilata Diesel.

Perché si sono lasciati

Secondo le indiscrezioni, a causare la fine della relazione sarebbe stata la differenza di vedute riguardo al futuro. Lei, dicono i beninformati, avrebbe voluto "ufficializzare" la relazione, mettendo su famiglia. Lui invee voleva tornare a concentrarsi sul tennis dopo la pioggia di critiche di cui era stato vittima per aver dato "priorità" all'amore e agli eventi mondani rispetto al gioco. «Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile», ha rivelato Oggi.

La storia d'amore

La showgirl, dopo la fine del matrimonio con Kevin Boateng, era stata paparazzata con Berrettini per la prima volta lo scorso anno dal settimanale "Chi" di Alfonso Signorini. «Ci siamo conosciuti a Miami, a una cena di amici comuni. - aveva raccontato l'ex velina a Vanity Fair - Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci.