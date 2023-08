Melissa Satta mamma sexy in vacanza (senza Matteo Berrettini): spunta il commento da fidanzato geloso

Melissa Satta è in Sardegna con il suo bambino Maddox e alcuni amici e si sta godendo un po' di relax prima di rientrare in città per gli impegni di lavoro. La conduttrice è molto attiva sui propri profili social, specie su Instagram dove, ogni giorno, pubblica storie, foto o video di come passa le sue giornate. I suoi post riscuotono sempre grande successo e raccolgono moltissimi like e commenti, alle volte, spunta anche Matteo Berrettini.

Melissa Satta è solita pubblicare contenuti social ogni giorno sul proprio profilo Instagram e le sue foto in bikini fanno letteralmente impazzire i suoi fan che le lasciano migliaia di commenti. Nelle scorse ore, la showgirl ha postato una serie di foto con un costume arancione fluo che fa contrasto con l'acqua cristallina e azzurra. La didascalia che l'ex velina utilizza è un insieme di emoticon che racchiudono il significato dell'estate: sole, barca e mare.

Tra le migliaia di commenti che sono apparsi subito sotto le foto, uno in particolare ha attirato l'attenzione di tutti i follower di Melissa: quello di Matteo Berrettini. Il tennista ha semplicemente aggiunto un omino che alza la mano come a dire "Io sono presente" e Melissa ha risposto con un cuore rosso.

La storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini procede a gonfie vele: i due sembrano essere più innamorati che mai e anche le dichiarazioni social non mancano. Non solo, però, perché il tennista ha dedicato un dolce messaggio alla sua fidanzata anche dopo la vittoria di un match al Masters 1000 di Toronto.