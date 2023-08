Miriam Leone incinta, le prime foto con il pancino su Instagram rapiscono i fan: «Sei stupenda»

Miriam Leone «stupenda» come non l'avete mai vista. L'attrice, che ha da poco annunciato di aspettare il primo figlio, si mostra su Instagram per la prima volta con il pancino e i fan applaudono. A scattare le foto al tramonto è il marito di Miriam Paolo Carullo, il manager finanziario 43enne, che lontano dal mondo dello spettacolo è riuscito a rubare il cuore della bella siciliana. Gonna rosa lunga di chiffon, top che mette in mostra la pancia, Miriam è bellissima.

Miriam leone incinta, l'attrice posta la prima foto su Instagram

In pochi minuti le foto di ferragosto della Leone conquistano oltre 150mila like e i fan si sbizzarriscono nei commenti.

Pioggia di like

Un utente la definisce «Bella e tenera» e lo è davvero. Miriam Leone e Paolo Carullo, che si sono giurati amore eterno nella loro Sicilia nel settembre del 2021, diventeranno genitori a dicembre del loro primo bambino, o bambina. Si perché il sesso del nascituro ancora non si sa.