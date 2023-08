Melissa Satta e la dolce dedica a Matteo Berrettini: «Tu sai». Quel simbolino "segreto"

Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno vivendo la loro storia d'amore incuranti di tutte le critiche che, ogni giorno, ricevono da parte degli hater. La showgirl e il tennista rimangono comunque molto riservati ma quando desiderano lasciarsi andare a qualche "coccola" social o dedica non si tirano mai indietro, basti pensare al pensiero che Matteo ha dedicato a Melissa al Masters 1000 di Toronto. Così, ha fatto anche l'ex velina su Instagram.

Nonostante, fin dalla prima indiscrezione riguardante la loro storia d'amore, Melissa Satta e Matteo Berrettini siano stati più volte attaccati sui sociale non, i due ci hanno sempre tenuto a difendere la loro relazione che, anche da ciò che entrambi pubblicano su Instagram, procede a gonfie vele. Quindi, per questo motivo, la showgirl e il tennista non si fanno troppi problemi se desiderano scambiarsi qualche dedica d'amore.



Così, è successo nell'ultima storia che ha pubblicato Melissa. Lo scatto probabilmente risale alla stagione invernale, dato che, i due indossano cappuccio, cappellino e felpe. Nell'immagine, l'ex velina scrive: «You know», tradotto «Tu sai», con tanto di cuore e sole, sole che, evidentemente, è un'emoticon che per i due ha un significato particolare, dato che, è proprio ciò che Matteo aveva scritto sulla telecamera a Toronto.