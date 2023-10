Lazza, una fan gli dà del «nano» e lui ci ricasca: la sua risposta sessista è una caduta di stile

Lazza, molto spesso, utilizza i social, in particolare Instagram e Twitter, per esprimere i suoi pensieri oppure per far divertire, con qualche battuta, i suoi numerosissimi follower. Così, ha fatto anche nelle scorse ore, solo che ciò che ha scritto ha suscitato l'ilarità di alcuni hater, soprattutto di una ragazza che ha ripreso il suo tweet, offendendolo sulla sua altezza. La risposta del rapper non è tardata ad arrivare, anche se, ha fatto storcere il naso a qualche suo fan. Ma andiamo con ordine.

Lazza utilizza il suo profilo Twitter come si faceva in passato con Fb ovvero, spesso, posta "i suoi stati" e, quindi, con una frasetta o una parola descrive ai fan le situazioni in cui si trova o i suoi stati d'animo. Uno degli ultimi tweet pubblicati recita: «Sono andato a cena da solo. Che hit».

Lo "stato" in questione ha guadagnato parecchi like e visualizzazioni ed è stato anche ritweettato da qualche utente. In particolare una ragazza ha scritto: «Eh be le turbofesse stanno lontano mille miglia da un nano». Il commento della ragazza non è per niente piaciuto al "popolo di Twitter" che lo ha etichettato come denigratorio e soprattutto come presa in giro nei confronti del rapper. La risposta di Lazza, comunque, non si è fatta attendere: «Non ti farei manco con un bastone», ha scritto l'autore di "Cenere".

I commenti dei fan

La risposta piccata di Lazza nei confronti della ragazza, ha lasciato gli utenti di Twitter un po' amareggiati e qualcuno ha scritto: «Se voleva essere superiore, questo commento sessista poteva risparmiarselo», «Chi ha ragione dei due? Nessuno» oppure «Comunque, Lazza fa delle cadute di stile inverosimili... lei ha sbagliato, ma lui non doveva darle corda».