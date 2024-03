Instagram e Facebook down, disservizi sui social di Meta in tutto il mondo: cosa sta succedendo

Diservizi sulle piattafome social di Meta sono segnalati in tutto il mondo. Si parla di un Instagram down in particolare: numerosi utenti segnalano problemi ad aggiornare il feed, impossibilità di inviare i messaggi e assenza di notifiche. Disservizi si registrano anche su Facebook e Messenger.

Le segnalazioni, sparse un po' a macchia di leopardo in tutto il mondo, sono cominciate intorno alle ore 10 del 20 marzo, con un picco intorno alle 19. Lo testimoniano i dati del sito specializzato DownDetector. La situazione è poi gradualmente rientrata, con i social dell'universo Meta che sono pian piano tornati a funzionare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO