Facebook down, instagram bloccato, threads non raggiungibile: oggi 5 marzo i social non funzionano. Cosa è successo?

Facebook down, impossibile aggiornare i feed di Instagram, bloccato completamente anche il neoarrivato Threads. Tutto non raggiungibile, oggi 5 marzo, alle 16.30 circa con un effetto domino senza precedenti. Operazioni di nuovo disponibili dalle 17.47 in poi.

Cosa è successo?

Ma cosa è successo? Le piattaforme si sono bloccate insieme in tutta Italia, da Roma a Milano passando le Marche. Anzi, con il passare dei minuti appare chiaro che la problematica sia estesa a tutto il mondo con segnalazioni che giungono, su altre piattaforme non Meta, da ogni continente.

Problemi nel caricamento delle pagine e nell'accesso su Facebook.

Come se tutti gli utenti si fossero scollegati tornando indietro di 20 anni. Su Instagram "è impossibile aggiornare i feed" con la schermata che resta bianca. Né da smartphone né da desk. Un attacco hacker? Un cortocircuito funzionale dovuta a qualche aggiornamento evidentemente non riuscito? Funzionanti, al momento, solo X, Telegram e Whatsapp. Per chi vuole, poi, c'è sempre il caro e vecchio telefono.

Attenzione

Gli esperti hanno ipotizzato in questi minuti un globale attacco hacker: l'invito è di non cambiare la password dando il via, così, a un furto di massa di profili. Nei giorni scorsi sempre più utenti avevano lamentato richieste automatiche e continue di nuovo accesso tramite codice (che arriva come notifica via mail).

La situazione è tornata alla normalità alle 17.47.