WhatsApp e Instagram Down oggi 19 marzo, i due social non funzionano in tutta Italia: migliaia le segnalazioni

WhatsApp e Instagram down: sono fuori uso oggi venerdì 19 marzo 2021. Gli utenti dell'app di messaggistica, così come quelli del popolare social, stanno segnalando il malfunzionamento. Anche Facebook e Messenger a singhiozzo. Gli utenti dei social di Mark Zuckerberg stanno segnalando malfunzionamenti in diverse zona d'Italia, Europa e del mondo. Le segnalazioni, come certificato dal sito specializzato DownDetector, sono cominciate intorno alle 18.15.

Come di consueto in questi casi, le prime notizie arrivano da Twitter, dove gli hashtag #WhatsAppDown e #InstagramDown sono andati immediatamente in tendenza. Mentre su WhatsApp risulta impossibile mandare messaggi, su Instagram è il feed a non aggiornarsi. Facebook e Messenger, invece, mostrano problematiche minori.

Le segnalazioni riguardano tutto il territorio italiano.

Per l'ennesima volta Twitter ha salvato il mio router/modem: stavo per prenderlo a pugni, per fortuna ho prima controllato qui!#whatsappdown #instagramdown pic.twitter.com/Fu4GfWe3dD — imtheitaliansam (@imtheitaliansam) March 19, 2021

Nello specifico, Whatsapp nel momento in cui si tenta di accedere ad una conversazione o alla lista delle chat, restituisce l'errore "Connessione.." all'infinito, mentre Instagram non riesce a caricare le fotografie ed il newsfeed e restituisce un errore generico.

Non ci sono commenti ufficiali di Facebook in merito, anche per Messenger si registrano problematiche.

WhatsApp in tilt e l'hashtag #whatsappdown scala rapidamente le tendenze di Twitter. Il 'disastro' per gli utenti è completato dal guasto che a quanto pare blocca anche Instagram. E anche l'hashtag #instagramdown decolla su Twitter, tra i cinguettii 'disperati' di migliaia di utenti. Il problema riguarda diversi paesi, a giudicare dal messaggio pubblicato dal @wabetainfo: il profilo, punto di riferimento internazionale per quanto riguarda aggiornamenti e novità della app di messaggistica, annuncia: "Sì, WhatsApp sta avendo probemi!".

