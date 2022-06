Instagram down. Negli ultimi minuti numerosi utenti segnalano problemi con il social network. Tra le segnalazioni - diffuse tramite Twitter - si notificano soprattutto disagi per quanto riguarda la visualizzazione delle stories: in molti continuano a vedere le stesse da oltre 20 ore. Nel sito web Down detector si vede un picco di segnalazioni di "down" e problemi proprio questa mattina a partire dalle 10.

io agra di vedere le storie di 20h fa, #instagramdown — G (@lambertinigaia) June 14, 2022

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA