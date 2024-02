Whatsapp non funziona più dal 29 febbraio: l'elenco degli smartphone da "buttare"

Addio WhatsApp dal 29 febbraio in tantissimi modelli di smartphone: ovviamente si tratta di modelli di telefonini non nuovissimi, ma comunque ancora molto diffusi. Ecco tutti i modelli in cui non si potrà più utilizzare l'app di messaggistica. La decisione è stata presa da Meta che, secondo il sito quifinanza.it , ha giustificato l’interruzione del supporto su alcuni dispositivi per motivi legati alla sicurezza e alla funzionalità. Non senza sollevare polemiche.

I telefoni Android che diranno addio a WhatsApp

A essere maggiormente colpiti dallo stop del 29 febbraio di WhatsApp saranno soprattutto i dispositivi che montano un sistema operativo Android. Più nel dettaglio, a diventare obsoleti per l’app di messaggistica saranno tutti i device che montano un sistema operativo di serie 5 e precedenti ed hanno meno di 300 MB di memoria interna.

Stop WhatsAppp, di seguito la lista completa dei modelli Samsung

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Ace2;

Samsung Galaxy s3 Mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy X2.

Stop WhatsApp, i modelli che diventeranno obsoleti del marchio LG

LG Optimus L3;

LG Optimus L5;

LG Optimus F5;

LG Optimus L3;

LG Optimus L7;

LG Optimus L5;

LG Optimus L7;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2;

LG Optimus L4;

LG Optimus F6;

LG Ativar;

LG Lucid 2;

LG Optimus F7.

Per il marchio Huawei:

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2.

Infine i modelli di altri brand:

Sony Xperia M;

Lenovo A820;

ZTE V956 – UMI X2;

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grande Memo;

Faea F1THL W8;

Wiko Cink Five;

Winko Darknight;

Archos 53 Platinum.

I telefoni iOS esclusi da WhatsApp dal 29 febbraio: ecco tutti i modelli

La scelta di Meta non rendere più operativo WhatsApp per alcuni dispositivi mobili interesserà anche alcuni telefoni di Apple e che, dunque, montano un dispositivo iOS.

Si tratta di tutti i device che non supportano l’aggiornamento alla versione iOS 13.0 o successiva e, dunque:

iPhone 6S;

iPhone SE;

iPhone 6S Plus.