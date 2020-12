La Ristopro vince nettamente l'ultimo derby dell'anno contro Civitanova

FABRIANO - La Ristopro Fabriano, sempre rigoroamente a porte chiuse, ha battuto 78-59 la Rossella Civitanova nell'ultimo derby e nell'ultima partita di questo disgraziato 2020, che ha ridotto a malpartito anche il campionato di basket di serie B, ora suddiviso in due sotto gironi. La squadra fabrianese, una della favorite per la promozione in A2, ha dominato l'incontro, acquisendo subito un vantaggio che poi è diventanto sempre più rassicuramnte, raggiungendo i 23 punti alla fine del terzo quarto. Nell'ultimo spicchio di partita i fabrianesi hanno rallenato, consentendo alla Rossella di addolcire un po' la pillola. le squadre di Serie B torneranno ora in campo il 6 gennaio 2021

