L'Aurora Jesi cambia: esonerato Meneguzzo, al suo posto promosso Francioni

JESI - L’Aurora Basket ha comunicato di aver sollevato Massimo Meneguzzo dall’incarico di capo allenatore. La decisione «è giunta al termine di attente valutazioni da parte della società ed è stata presa, non senza rammarico, nella consapevolezza che in questo momento servisse una scossa per invertire il negativo trend di questo inizio stagione».

«A Massimo Meneguzzo - prosegue il comunicato del club jesino - non certo l’unico responsabile della situazione creatasi, il ringraziamento di tutte la società per la serietà, l’impegno e l’abnegazione con cui ha svolto il suo ruolo all’interno della famiglia dell’Aurora Basket». La società jesina ha deciso di promuovere come capo allenatore Francesco Francioni che già oggi condurrà il suo primo allenamento da head coach.

