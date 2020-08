Un segnale di speranza: Supercoppa da ottobre con girone tutto marchigiano

ANCONA - Le squadre di Senigallia, Ancona, Montegranaro e Jesi saranno avversarie nel girone H dei sedici che comporranno il quadro della Supercoppa di Basket di serie B che, dall’11 ottobre, anticiperà nei palas la partenza del prossimo campionato, al via invece dal 15 novembre. La Supercoppa andrà in scena con gare di sola andata ancora il 18 e 25 ottobre per quanto riguarda il primo turno, quindi in gara secca il 1 novembre per una seconda fase alla quale si qualificheranno le prime di ciascun girone a 4. Finale a 8 dal 6 all’8 novembre. Mancano ancora due mesi ma questo primo abbozzo di programmazione dell'atrtività è già un importante segnale di speranza per la ripresa dell'attività di questo settore che naviga a metà tra il vero professionismo e il dilettantismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA