L'Aurora Basket prende Gloria e lascia Giacchè al San Vendemiano

JESI Un volto nuovo fra i lunghi, quello del centro Mirko Gloria, 203 centimetri, classe 1995 ma anche il saluto con un perno in particolare dell’ultima stagione e uno jesino doc, Noah Giacchè, che si accasa per la nuova stagione a San Vendemiano. È la situazione in casa Aurora Basket Jesi. Di Gloria, il nuovo tecnico arancioblù Massimo Meneguzzo dice: «Siamo contenti, è un centro di stazza con ottime doti atletiche. Il meglio lo dà giocando spalle a canestro ma è dotato di un tiro rispettabile dalla media distanza, specie sul pick ‘n’ pop. Inoltre è un ottimo rimbalzista, sia in attacco che in difesa, oltre ad avere ampi margini di miglioramento». Dopo la conferma di Cocco, quello di Gloria è il secondo tassello posizionato nel reparto lunghi della Aurora che verrà. Ai saluti invece dopo due annate Noah Giacchè. Una separazione che fa male con il giovane playmaker jesino, che era stato al centro dell’Aurora in particolare nell’ultima stagione. Nel presentarsi a San Vendemiano, Giacchè parla di: «Idea di squadra che mi ha convinto ad accettare di far parte di un progetto ambizioso, provando a fare uno step in più puntando ad arrivare in alto».

