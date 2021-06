La Luciana Mosconi ufficializza Piero Coen, a Jesi arriva Meneguzzo

ANCONA - Nuovi allenatori per due delle squadre marchigiane di Serie B. A distanza di poche ora l'una dall'altra la Luciana Mosconi ancona ha ufficializzato l'ingaggio di Pierio Coen storico giocatore e poi allenatore anconetano, classe 1963. Il ritorno di Coen nel capoluogo, anticipato nei giorni scorsi dalle colonn e del Corriere Adriatico, non è stato dunque un fulmine a ciel sereno, del tutto nuova la notizia invece dell'ingaggio di Massimo Meneguzzo, esperto coach con vasta esperienza in categoria, da parte dell'Aurora Basket Jesi. Nella stagione appena conclusa la Luciana Mosconi era stata allenata da Stefano Rajola, l'Aurora Jesi da Marcello Ghizzinardi, entrambe le formazioni si erano qualificate per i playoff promozione, uscendone però al primo turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA