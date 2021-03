La Vuelle non corre più come prima, ma per aiutarla torna Paul Eboua

PESARO - Corre ai ripari la Carpegna Prosciutto, che dopo tre sconfitte consecutive è sempre in zona playoff ma ormai ai confini dell'ambito traguardo. Da domani infati la squadra avrà a disposizione anche Paul Eboua, 21enne ala forte italo-camerunese, che dopo aver giocato con la Vuelle la scorsa stagione, aveva tentato l'avventura professionistica in Nba per ora senza fortuna. Vista l'impossibilità di ottenere un contratto di suo gradimento Eboua ha accettato la proposta della Vuelle, con cui giocherà anche la prossima stagione, per poi riprensentarsi all'esame a stelle e striscie a 22 anni e con maggiore esperienza professionistica. Eboua, che viene da una famiglia di immigrati camerunesi, è cresciuto nel vivaio di Roma ed è da anni una delle migliori promesse del basket italiano. Dalla prossima partita la squadra di Repesa dovrebbe finalmente riavere anche Frantz Massenat, reduce da un grave infortunio e fuori squadra da oltre tre mesi.

