Troppi positivi alla Vuelle, la squadra si ferma, partita rinviata

PESARO - Salta improvvisamente la partita di campionato di domani sera tra Segafredo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro. La Lega non ha ancora ufficialmente rinviato l'incontro ma lo farà nelle prossime ore quando prenderà atto della situazione creatasi a Pesaro, ecco il comunicato con cui la Victoria Libertas ha annunciato di fatto il forfait: «La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che altri componenti del Gruppo Squadra sono risultati positivi dopo l’ultimo tampone effettuato. Si tratta di soggetti asintomatici. L’attività questa mattina è stata sospesa». Dunque la società non fa nomi né numeri, ma la quantità dei positivi è tale da aver indotto Ario Costa e il suo staff a chiedere e ottenere l'annullamento della partita di domani. In Serie A per il weekend al momento sono state rinviate Unahotels Reggio Emilia - Lavoropiù Bologna e De'Longhi Treviso-Vanoli Cremona.



