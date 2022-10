Covid, boom di nuovi positivi nelle Marche: sono quasi 2mila in un giorno, ma calano i ricoverati/ Il trend dei contagi

ANCONA - Pandemia di Covid, la tendenza al rialzo si consolida, anche nelle Marche: boom di nuovi positivi, ma per fortuna calano i rioverati e non sono stati registrati decessi. Oggi, martedì 4 ottobre, il Gores ha segnalato 1.864 nuovi positivi (il 37,3% dei 4.985 taponi analizzati), il numero più alto delle ultime settimane

Scendono, però, i ricoveri ospedalieri, che oggi sono 77 (6 meno di ieri), di cui uno in terapia intensiva, 7 in semi intensiva e 69 in reparti non intensivi. Prosegue la risalita del tasso di incidenza cumulativo che si attesta a 522,94 casi settimanali su 100mila abitanti (ieri 496,68). Sono nove le persone in osservazione nei pronto soccorso. Non ci sono stati nuovi decessi nell'ultima giornata e il totale delle vittime resta fermo a 4.113 dall'inizio inizio dell'emergenza (2.265 uomini e 1.848 donne). In aumento anche le persone in quarantena o isolamento domiciliare: 9.204, di cui 58 con sintomi.

IL TREND DEI CONTAGI