​Covid, Marche a rischio alto con Emila Romagna e Liguria: aumentano i casi, altre 4 vittime del virus

ANCONA - Le Marche, assieme a Emilia Romagna e Liguria, sono classificate questa settimana a rischio alto nell'epidemia Covid per molteplici allerte di resilienza: 11 regioni sono a rischio moderato e 7 classificate a rischio basso. Lo rileva la tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid-19.

Covid, aumentano i casi: Marche a rischio alto

Dal 28 novembre a ieri,1 dicembre (ultimo dato disponibile) nelle Marche si è rilevato un aumento di casi positivi, con un cluster in Ortopedia nell'ospedale Torrette, dove sono risultati infetti sanitari e pazienti (circa 37 persone), con 4 nuovi decessi registrati in regione.

Attualmente 9 persone sono ricoverate in terapia intensiva negli ospedali marchigiani, 1 paziente in semi intensiva e 182 degenti con il Covid sono nei reparti non intensivi: oltre 10mila marchigiani sono in quarantena e 17 di questi sono operatori sanitari. Il tasso di incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti è arrivato a 486,57.