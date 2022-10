Covid nelle Marche, 2.066 nuovi positivi in 24 ore. I ricoveri salgono a 116

Covid, si moltiplicano i nuovi casi nelle Marche: 2.066 in un giorno su 5.599 tamponi (8.615 in una settimana) con l'incidenza che cresce a 572,87 su 100mila abitanti (ieri 559,38), secondo i dati resi noti dalla regione Marche.

Un ricovero in terapia intensiva

In aumento anche i ricoveri: 116 (+11 su ieri), di cui uno in terapia intensiva, 4 in semi intensiva, 111 in reparti non intensivi. oltre a 25 persone in osservazione nei pronto soccorso. Non ci sono stati nuovi decessi nelle ultime 24 ore e il totale resta quindi fermo a 4.122. Salgono a 10.878 le persone in quarantena o isolamento domiciliare (ieri erano 10.531), di cui 48 con sintomi