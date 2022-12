In isolamento per Covid, si suicida in ospedale: morto un 57enne, choc a Cagliari

Un paziente di 57 anni, in isolamento per Covid, si è tolto la vita in ospedale: è successo nella tarda serata di mercoledì 7 dicembre, al Santissima Trinità di Cagliari. L'uomo si è tolto la vita in una delle sale interne della struttura sanitaria.

Il personale in servizio é prontamente intervenuto per prestare soccorso al paziente. Sul posto sono immediatamente arrivati il Direttore sanitario della Asl di Cagliari Roberto Massazza e le forze dell'ordine; il magistrato di turno ha subito disposto la perizia medico-legale. La direzione della Asl di Cagliari ha già avviato un'indagine interna per verificare la dinamica dei fatti.